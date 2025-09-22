İSTANBUL °C / °C
TELE 1'de skandal KJ'ye Ömer Çelik'ten tepki: Cumhurbaşkanımız ile Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun aynı cümlede anılmasına sert tepki gösterdi. Çelik, 'İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.' açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ22 Eylül 2025 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Çelik, NSosyal hesabından, bir televizyon kanalında yapılan yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

