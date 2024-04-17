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Teleferik faciası göz göre göre geldi! Önceden 3 defa hata vermiş

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin mahsur kaldığı teleferik faciasıyla ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı: Bakım 2 ay sürecekti. Seçim var diye 2 haftaya indirildi. Direk ve contaların bakımları ise hiç yapılmadı.

Sabah17 Nisan 2024 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
Teleferik faciası göz göre göre geldi! Önceden 3 defa hata vermiş
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı Sarısu-Tünektepe Teleferik kazasına ilişkin yeni ifadeler ortaya çıktı.

Teleferik hattının bakımından sorumlu Mega Tower adlı firmada çalışan mekanik bakım onarımcı Kazım Kılıç, olay günü teleferik sisteminin 3 kez sensör hatası verdiğini, hataları gidererek sistemi başlattıklarını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Kılıç, tesis amiri Serkan Yellice'nin yapılacak bakımın normalde 2 ay süreceğini kendisine ilettiğini ancak seçim nedeniyle "Bakım süresinin 2 haftaya çekildiğini" belirtti. 2 aylık bakım yerine 2 haftalık bakım yapıldığını anlatan Kılıç, direk, conta, mil gibi bakımların seçimlerden sonra yapılacağı bilgisini aldıklarını ifade etti. Mekanik bakım-onarımcı Özgür Ermiş Mart başında yapılan bakımın 14 gün sürdüğünü, direk makaraları, rulmanlarına bakım yapılmadığını söyledi.

İSTEDİĞİMİZ MALZEME BİLE GELMEDİ

Mekanik bakım-onarımcı Özgür Ermiş, "Seçimden önce genel bakım listesini hazırlayıp ANET'e sunulmak üzere teslim ettim. Ancak yapılması gereken bu bakım, şirketin bize gereken malzemeleri temin etmemesi sebebiyle hâlâ yapılamadı. Bu bakımsızlığın bu kazaya sebebiyet vermesi mümkündür. Şirket yetkilileri gerekli olanakları sağlamadığı için genel bakım yapılamadı." dedi.

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