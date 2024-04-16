Teleferik faciası sonrası CHP'den utandıran pişkinlik

Antalya'da, gerekli bakım çalışması yapılmadığı için yaşanan teleferik faciasıyla ilgili teleferiği işleten Anet A.Ş.'nin eski genel müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP'den şaşırtan bir tepki geldi. Mesut Kocagöz'le birlikte 5 şüphelinin Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından bazı partililer cezaevi önünde eylem yaptı. Partililer tarafından cezaevi önüne 3 çadır kurdu. Yaklaşık 100 civarında partili cezaevi önünde sabaha kadar nöbet tuttu.

Bilirkişi raporunda faciaya davetiye çıkaran ihmallerin gözler önüne serilmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Karar hukuki değil siyasidir" çıkışı yaptı. Özel, olayın sorumluluğunun CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş.'de olmasını görmezden gelip teleferik bakımlarının yapıldığı dönemde şirketin yöneticisi olan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün günah keçisi ilan edildiğini öne sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bazı CHP'li milletvekilleri de tutuklama kararına tepki gösterdi. CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır ile Aliye Coşar da kararın siyasi olduğunu iddia etti.

Sabah'ın haberine göre, CHP'li yöneticilerin, 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı, 174 kişinin de ölüm kalım mücadelesi verdiği olayla ilgili sorumluluğu bulunanlara tepki göstermek yerine savunmaya geçmesi pes dedirtti.