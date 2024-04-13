Teleferik faciası! Yakup Köse: Muhittin Böcek seçim zaferini kutlayacağına Antalya'yla ilgilensin

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.



STAR GAZETESİ YAZARI YAKUP KÖSE: MUHİTTİN BÖCEK SEÇİM ZAFERİNİ KUTLAYACAĞINA ANTALYA'YLA İLGİLENSİN

Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye giderek son gelişmeleri takip eden Star Gazetesi Yazarı, Yakup Köse, "Şu anda yukarıda, kabinlerde asılı kalan 21 kabinde 184 kişi asılı. Karadan müdahale edilmiyor. Şu anda helikopterler müdahale etmeye çalışıyor. Gece görüşlü helikopterler yaklaşık yarım saat önce geldiler. Şu anda burada kriz masasında hadiseler değerlendiriliyor. İnsanlar teleferiğe yönlendirildiği zaman korkuyoruz diyorlardı. Gerçekten bakımsızdı" ifadelerini kullandı.

Köse, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Sayın Muhittin Böcek seçim zaferini sağda solda kutlayacağına lütfen Antalya'yla ilgilensin. 184 vatandaşımız şu anda bakımsızlık dolayısıyla havada asılı kaldılar. İnsanlar biz gazeteci olduğumuz için oradaki sosyal tesisin bakımsızlığından bile bahsediyorlardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtiğinden bu yana teleferik bakımlarının yapılmadığına dair halkın şikayeti vardı"

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ BURAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER AMA BEN GÖREMEDİM"

AFAD'ın bölgede çalıştığını aktaran Köse, "Yetkilileri burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının buraya geldiğini söylediler ama ne kadar durdu bilmiyorum. Ben göremedim. Çünkü ben olay yerindeyim. Galiba kendisi gitti." dedi.