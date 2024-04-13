İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teleferik faciasında hayatını kaybeden Enes Gümüş, memleketi Aydın'da toprağa verildi
Güncel

Teleferik faciasında hayatını kaybeden Enes Gümüş, memleketi Aydın'da toprağa verildi

Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün (54) cenazesi, toprağa verildi.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Teleferik faciasında hayatını kaybeden Enes Gümüş, memleketi Aydın'da toprağa verildi
ABONE OL

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'da bindiği teleferik kabininin devrilen direğe çarparak parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.

Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirilen Gümüş'ün cenazesi, helallik alındıktan sonra Karatlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazını Gümüş'ün imam olan teyzesinin oğlu Yakup Gümüş kıldırdı.

Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

- "Hayırlı gezmeler, dedim bir daha da görüşemedik"

Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, mahallede kurulan taziye çadırında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.

Kardeşiyle bir daha görüşemediğini anlatan Gümüş, "Kazayı da akşamüzeri öğrendik. 'Bayramın mübarek olsun.' dedi. Bende 'Sağ ol.' dedim. Köydeydim 'Bağarası'na ineceğim.' dedim. 'Görüşürüz.' dedim. 'Yok görüşemeyiz ben Antalya'dayım.' dedi. Ben de 'Hayırlı gezmeler.' dedim. Bir daha da görüşemedik." ifadelerini kullandı.

- Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşen Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan aralarında eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Teleferik sisteminin durması nedeniyle asılı kalan kabinlerdeki 174 kişi tahliye edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.