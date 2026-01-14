Teleferik faciasında sanıklar hakim karşısında: Belediye başkanı mahkemeye katılmadı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın altıncı duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E, Aziz A, Hüseyin A, Özgür E, Kazım K, Edip Kemal B. ve Orhan K. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

Savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Suphi K, Okan E. Hüseyin A. ve Özgür E'nin adli kontrol kararlarını ve duruşmalara katılma zorunluluklarını kaldırdı. Davada, adli kontrol kararı devam eden sanık kalmadı.

Heyet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden gelecek bilirkişi ek raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediyesinin 19 çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Belediye Başkanı Kocagöz'ün, dördüncü duruşmasında da diğer tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.