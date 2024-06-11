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Teleferik kazası davasında Mesut Kocagöz'e tahliye kararı

Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bugün görülen duruşmada ANET eski genel müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

AA11 Haziran 2024 Salı 17:25 - Güncelleme:
Teleferik kazası davasında Mesut Kocagöz'e tahliye kararı
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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

- KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

  • Teleferik kazası
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