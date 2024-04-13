Teleferik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı. Sekiz kişinin de içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu sekiz kişi metrelerce yüksekten düştü.

Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün de (14) yaralandığı öğrenildi.