Artvin'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çarşı Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan Sinan Arslan, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.

Arslan'ın başka bir müşterisiyle sohbet ettiği sırada telefonun bataryası patladı.

Kısa süreli panik yaşayan Arslan, alevleri söndürdü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yeri sahibinin müşteriyle ilgilendiği sırada cep telefonu bataryasının patlayarak alev aldığı görülüyor.

Kayıtlarda, dükkanda bulunanların panik yaşadıkları, Arslan'ın da alevlere müdahale etmesi yer alıyor.

İş yeri sahibi Arslan, "Biraz korktum ama şükür bir sorun yok. Telefon alev aldı söndürdüm. Patlayan telefon bataryasının orijinal olmadığını fark ettim. Mümkün oldukça orijinal parça tercih edilmeli. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı." dedi.