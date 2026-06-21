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Telefon çetesine şafak baskını! 3 ilde operasyon, 4 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla vatandaşları dolandıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Telefon çetesine şafak baskını! 3 ilde operasyon, 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine GSM hattı çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hatları telefon dolandırıcılığında kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalandı.

Adreslerde 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • telefon dolandırıcılığı
  • Osmaniye operasyon
  • şüpheli tutuklama

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