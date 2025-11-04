İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Telefon dolandırıcıları Bursa'da yakalandı

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

4 Kasım 2025 Salı 14:51
Telefon dolandırıcıları Bursa'da yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman'da ikamet eden S.S.'nin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve yapılan baskılar sonucu 23 altın bilezik ve 5 altın yüzüğünü Manavgat'taki bir adrese bıraktığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Bırakılan ziynet eşyalarını almak için belirtilen adrese gelen şüphelinin M.E.Y. olduğu ve bu kişinin A.B. ile hareket ettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.E.Y. ve A.B. Bursa'daki bir pansiyonda yakalandı.

Pansiyonda yapılan aramada 23 altın bilezik ve 5 altın yüzük bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Y. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

