Telefon dolandırıcıları Bursa'da yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman'da ikamet eden S.S.'nin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve yapılan baskılar sonucu 23 altın bilezik ve 5 altın yüzüğünü Manavgat'taki bir adrese bıraktığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Bırakılan ziynet eşyalarını almak için belirtilen adrese gelen şüphelinin M.E.Y. olduğu ve bu kişinin A.B. ile hareket ettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.E.Y. ve A.B. Bursa'daki bir pansiyonda yakalandı.

Pansiyonda yapılan aramada 23 altın bilezik ve 5 altın yüzük bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Y. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.