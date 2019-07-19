29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6435
  • 6,3425
  • 259.967
  • 102346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bafra'da, kimliği belirsiz kişiler, R.G.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler R.G.'ye, "Terör örgütleri ile bağlantınız tespit edildi" diyerek bir hesaba para yatırmasını istedi. Bankaya giden R.G. hesabındaki 12 bin TL'yi çekip, şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.G., şikayetçi oldu.  
 
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike

Sivrisinekle geliyor! İstanbul'da büyük tehlike

İstanbul'da ByLock operasyonu

İstanbul'da ByLock operasyonu

"Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim"

'Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Düzce'den kötü haber geldi!

Düzce'den kötü haber geldi!

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Hiçbir katkı maddesi yok! En az 1 saat kaynatılıp, 4 gün güneşte bekletiliyor

Hiçbir katkı maddesi yok! En az 1 saat kaynatılıp, 4 gün güneşte bekletiliyor

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA