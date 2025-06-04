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Telefon dolandırıcılarına 40 milyon TL kaptırdı! Soluğu emniyette aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı “terör soruşturması” yalanıyla 40 milyon TL dolandırdı. Kredi çeken, evini satan ve döviz bozan mağdur, parayı maskeli kişiye teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılarına 40 milyon TL kaptırdı! Soluğu emniyette aldı
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Bodrum'da yaşayan N.K.A. adlı vatandaşı 21 Mayıs günü cep telefonu ile arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıttı. Telefon dolandırıcıları, N.K.A.'ya isminin terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek büyük miktarda para talep etti. Bu sözde operasyon için ikna edilen N.K.A., bankadan kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini satarak yaklaşık 40 milyon TL topladı.

N.K.A., şüpheliler tarafından verilen adrese kendi aracıyla giderek, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çantayı yüzü maskeli bir kişiye teslim etti. Şüpheli, parayı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını sonradan fark eden N.K.A., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayı aydınlatmak için özel bir ekip kuruldu. Paranın teslim edildiği alan ve çevresindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası mercek altına alındı. Yapılan analiz sonucunda şüphelilerin kimliklerinin B.Ş., B.E.Y., T.C., A.A. ve İ.A. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Korsan taksicilik yapan A.A.'nın, şüphelileri İstanbul'a taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen paranın bir kısmı sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum'a getirilen 5 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • dolandırıcılar
  • terör soruşturması
  • bodrum

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