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  • Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 13:55 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şüphelinin, telefonla aradığı kişinin biriktirdiği ziynet eşyası ve nakit paraları aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin B.C.S. ve A.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelileri İstanbul ve Tekirdağ'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C.S. ve A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Altınların ve nakit paranın ise bulunarak mağdura teslim edildiği bildirildi.

  • dolandırıcılık
  • zincirleme dolandırıcılık
  • yasal işlem

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