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Telefon harç 2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli?

Türkiye'ye yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen harç ödemesi (İMEİ kayıt ücreti) ödemesinin fiyatı değişti. Telefon harcı olarak bilinen 2023 IMEI kayıt ücreti ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Telefon harç 2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli? İşte detaylar...

7 Temmuz 2023 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Telefon harç 2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli?
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Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar güncellendi. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken Telefon harç 2023 IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkarıldı. Peki Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli? Telefon harç 2023 IMEI kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?

TELEFON HARÇ 2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'yla da katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20'ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10'a çıkarıldı.

2023 IMEI kayıt ücreti 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

YURT DIŞI TELEFON HARCI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Yurt dışı telefon harcı (IMEI kayıt ücreti), 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile yurt dışı telefon kayıtları için 20 bin TL oldu.

İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik harç ödemesi, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

2023 IMEI kayıt işlemi için E-devlet üzerinden Yurt dışı telefon kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) telefon harç ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirilebilecek.

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