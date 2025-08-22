Telefona bakarken araba çarpmıştı: Sevinç Soydaş'tan acı haber

Adana'da telefona bakarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, 5 ay sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a (26) sürücü Ali Yahya Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi.
Hastaneye kaldırılan genç kız olaydan 5 ay sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.