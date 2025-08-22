İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,003
  • EURO
    48,1914
  • ALTIN
    4448.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telefona bakarken araba çarpmıştı: Sevinç Soydaş'tan acı haber
Güncel

Telefona bakarken araba çarpmıştı: Sevinç Soydaş'tan acı haber

Adana'nın Sarıçam ilçesinde telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Telefona bakarken araba çarpmıştı: Sevinç Soydaş'tan acı haber
ABONE OL

Adana'da telefona bakarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, 5 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a (26) sürücü Ali Yahya Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Hastaneye kaldırılan genç kız olaydan 5 ay sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.