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Telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı

Amasya'da telefonda Iraklı aileyi, 'İstihbarattan arıyoruz' diyerek 2 milyon 278 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Telefonda Iraklı aileyi 2 milyon 278 bin lira dolandırdı
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Amasya'da yaşayan Irak uyruklu Rana Waad Elias Sheekhoo'u (29), telefonla arayan İ.A, ailesinin isminin çeteye karıştığı, istihbarattan aradığını, yardımcı olacaklarını ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi.

Iraklı ailenin evlerinin önüne giden zanlı, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lirayı (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) aldı.

Dolandırıldıklarını anlayan aile durumu polise bildirdi, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakalanarak Amasya'ya getirildi.

Sheekhoo, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim eden polis ekiplerine teşekkür ederek, "Türk istihbaratıyız diye bizi korkuttular, 'senin kimliğini suç örgütünde yakaladık' dediler. Polis kardeşlerimize, ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, inşallah daim olurlar, sağ olsunlar." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin para ve ziynet eşyalarını alma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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