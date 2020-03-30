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Telefonla silah siparişi alan çete çökertildi

İstanbul Ataşehir'de telefon üzerinden sipariş alarak silah satışı yapan şahıs polisin kıskacına girdi. Müşteriymiş gibi sipariş veren polis, ‘İbo' lakaplı şahıs ile beraberindeki 2 kişiyi buluşma adresinde yakaladı. Şahısların evlerinde farklı türlerde silah ve tüfekler ele geçirildi.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:15
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Ataşehir’de ‘İbo’ lakaplı bir şahsın telefon üzerinden sipariş alarak silah satışı yaptığını öğrenen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Polis, şahıs ile telefon üzerinden irtibata geçerek 3 adet silah getirmesi konusunda anlaştı. Polis, buluşma adresi olarak belirlenen Ferhatpaşa Mahallesi 29. Sokak üzerinde güvenlik önlemleri alarak şahısları beklemeye başladı. Ardıdnan bir araçla buluşma yerine gelen 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör ele geçirildi.

Şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 5 adet pompalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca şahısların yapılan sorgularında; İbrahim T.(28) isimli şahsın (5)”6136 SKM”, 4”kasten yaralama”, 4 ”uyuşturucu madde kullanmak”, 1 ”oto hırsızlığı, Kadir T.(26) isimli şahsın 1“uyuşturucu madde kullanmak, 1“kasten yaralama”, Bekir S.(26) isimli şahsın 1 ‘tehdit”, 1“kasten yaralama” suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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