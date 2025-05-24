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Telefonu böyle saklamışlar! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip kuruldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun imha edilmesi için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği cep telefonu geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla ele geçirilmişti. İmamoğlu'nun telefon şifresini vermediği öğrenilirken, açılması ve içerisindeki bilgilerin tespiti için özel bir ekibin kurulduğu bildirildi.

Sabah24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Telefonu böyle saklamışlar! İmamoğlu şifreyi vermedi, özel ekip kuruldu
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19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Rumeli Hisarı'ndaki konutunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, operasyon esnasında emniyet görevlilerine teslim ettiği telefonun aslında kullanımında olmayan başka bir telefon olduğu tespit edilmişti.

SAVCILIK KAYIP TELEFONUN İZİNİ SÜRDÜ

Bu tespitin ardından harekete geçen başsavcılık titiz bir çalışmayla telefonun izini sürdü. Yolsuzluk operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB'de teknik personel olarak çalışan bir ismi sorgulayan savcılık, söz konusu şahsın ifadeleri doğrultusunda İmamoğlu'nun kayıp telefonunu buldu.

KORUMA MÜDÜRÜNE VERMİŞ

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, telefonun operasyon sırasında İmamoğlu tarafından gizlenmesi için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği, Mustafa Akın'ın ise verileri silmesi ve saklaması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi. Sorgulanan şahıs telefonu sakladığı yeri savcılığa bildirdi. İtiraf üzerine ilgili adreste arama yapan emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içine gizlenmiş halde buldu.

ŞİFREYİ VERMEDİ

Ele geçirilen telefona yönelik yapılan ilk incelemede, içerisinde sim kart bulunmadığı ve şifresinin olduğu belirlendi. Telefonun şifresi Ekrem İmamoğlu'na soruldu, İmamoğlu şifreyi vermeyi reddetti. Bunun üzerine telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Öte yandan telefona daha önce takılan sim kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.

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