10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Güncel

Telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti! Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni gelişme

27 Eylül 2024'te kaybolmasının ardından Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın İspanya'ya gönderilen cep telefonuna tam erişimin sağlanamadığı, kısmi inceleme yapıldığı belirtildi.

AA10 Mart 2026 Salı 18:08
Telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti! Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni gelişme
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen Kabaiş'in cep telefonu, işlemlerin ardından hazırlanan raporla birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.

Konuyla ilgili Van Barosundan yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin biçimde yürütülebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen cep telefonunda sadece önbelleğe ulaşıldığı ancak telefon açılamadığı için tam erişimin sağlanamadığı öğrenildi.

OLAY

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Cenazesi 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in kullandığı cep telefonu, geçen yıl aralık ayında İspanya'ya gönderilmişti.

