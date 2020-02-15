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  • Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında flaş gelişme: Telefonunda görüşme kaydı yok
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Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında flaş gelişme: Telefonunda görüşme kaydı yok

Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi. Kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile sevgilisini önceden tanıdığına dair iz bulunamadı.

15 Şubat 2020 Cumartesi08:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:52

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi. Duran'ın kalbe isabet eden tek bıçak darbesi ile öldüğü, Kadir'in yüzünde ve boynunda darp izi, elinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken kadının sevgilisini öldüren ve tutuklanan Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe Dırla ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.

DARP İZLERİ DOĞRULUYOR

Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesisi olduğu belirtildi.

HALI SAHADAN 5 TANIK

Olayın yaşandığı akşam halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Olayın yaşandığı anı görmediğini belirten tanıklar, kadının çığlıkları üzerine park içerisindeki kamelyanın yanına geldiklerini, yaralı için ambulans çağırdıklarını söyledi. Öte yandan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D.'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

(Sabah)

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