Telefonunda terörist fotoğrafı bulunan kişiden ilginç bahane: Yanlışlıkla indirdim

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:54

Yakalanan bir teröristin verdiği ifadeler sonucu terör örgütü PKK/KCK mensuplarına 2018 ve 2019'de kış üslenmesi için yaşam malzemesi temin ettiği belirlenen "Renas" kod adlı M.D. yaklaşık 1,5 ay önce yakalanıp tutuklandı.

M.D. hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Şüpheli için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile nasıl iletişime geçtiği ve hangi yollarla yaşam malzemesi götürdüğüne ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Yakalanan teröristin ifadesinin de aktarıldığı iddianamede, sanığın örgüt mensuplarını yakalanmamaları için nelere dikkat etmeleri konusunda uyardığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, sanığın, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yaşam malzemesi temin ettiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Kömür Belediye Başkanı'nın kardeşi Zeynal Karakaş'la birlikte hareket ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

- İlginç ifadelerle suçunu inkar etti

Sanık M.D. ise iddianamede yer alan ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan tespitlere karşın ilginç bahanelerle inkar yöntemini seçtiği dikkati çeken M.D, teröristlerle bir göl kenarında buluşup yaşam malzemelerini verdiği şeklinde hakkında ifadeler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Varis rahatsızlığı nedeniyle şifa olacağı düşüncesiyle göle ayağımı soktum. 2-3 defa yalnız olarak gittim. Bu gidişlerimde hiçbir zaman geceye kalmadım." dedi.

Bölgeye giderken fazla sayıda ekmek aldığı hatırlatılan sanık M.D, "Göl kenarında içine bir şeyler koyup yemek için ekmek alıyordum. Ekmeği fazla alma sebebim ise göl çevresindeki vatandaşlara ikram içindir." diye konuştu.

Telefonundan örgüt elebaşının ve bazı teröristlerin fotoğrafları çıkan sanık, bununla ilgili soruyu da "Ben hayatım boyunca meraklı olan, araştırmayı seven bir kişiyim. Araştırırken fotoğrafları indirmiş olabilirim." şeklinde yanıtladı.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.