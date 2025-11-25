İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4533
  • EURO
    48,9987
  • ALTIN
    5643.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telegram çetesi çökertildi! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli yakalandı
Güncel

Telegram çetesi çökertildi! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden tehdit ve hakaret içeren mesajlar paylaşan bir gruba operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

IHA25 Kasım 2025 Salı 11:11 - Güncelleme:
Telegram çetesi çökertildi! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Telegram üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunan aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Telegram isimli sosyal iletişim platformu üzerinden C7K isimli grup/kanal vasıtasıyla bir araya gelen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu şüphelilerin anılan grup/kanal içerisinde başta şehitlere, gazilere ve aile yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine, kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine, dini ve manevi değerlere, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar gönderdikleri, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip herkese açık şekilde paylaşımda bulundukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK-136), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK-220), bilişim sistemine girme (TCK.243), bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok atme veya değiştirme (TCK.244), 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet" suçlarında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

  • telegram tehdit operasyonu
  • çocuk suça sürükleme
  • Ankara soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.