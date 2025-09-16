Telegram ve Discord'daki suç ağına operasyon: 10 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.