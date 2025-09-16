İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3299
  • EURO
    48,7577
  • ALTIN
    4901.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telegram ve Discord'daki suç ağına operasyon: 10 tutuklama
Güncel

Telegram ve Discord'daki suç ağına operasyon: 10 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında faaliyet yürüten C31K isimli gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

IHA16 Eylül 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
Telegram ve Discord'daki suç ağına operasyon: 10 tutuklama
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C31K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.