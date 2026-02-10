İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
  • Telegram'daki uyuşturucu ağlarına darbe: 69 grup kapatıldı
Güncel

Telegram'daki uyuşturucu ağlarına darbe: 69 grup kapatıldı

Telegram üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik yürütülen soruşturmada 69 iletişim grubu kapatıldı.

10 Şubat 2026 Salı 13:33
Telegram'daki uyuşturucu ağlarına darbe: 69 grup kapatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'telegram' üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 69 iletişim grubu kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince anlık mesajlaşma platformu 'telegram' üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon düzenlenmişti.

69 İLETİŞİM GRUBU KAPATILDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından söz konusu iletişim platformunda kurulan 69 iletişim grubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yurtdışında bulunan şirket ile gerekli işlemlerin yerine getirilmesi temin edilerek kapatılması sağlandı.

