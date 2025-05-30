Uyuşturucuyu normalleştiren ve teşvik eden sosyal medya içerikleri gençler arasında tehlike oluştururken, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları da uyuşturucu ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Akşam Gazetesi, Telegram grupları ve internet sitelerinden yürütülen pazarı gözler önüne serdi. Binlerce üyenin bulunduğu Telegram gruplarında, esrar, kokain, metamfetamin gibi gençleri zehirleyen uyuşturucular ile kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar 'adınıza reçete yapılır' mesajıyla satışa sunuluyor.

TEK TIKLA SATIN ALINIYOR

Müşteriler polis takibine takılmamak için, 'Metin Amca', 'peçete', 'şeker', 'Leyla' gibi şifreli ifadeler kullanıyor. Kimisi Telegram gruplarında satıcılarla anlaşarak şehir meydanlarında elden alım yapıyor. İnternet sitelerinde ise ölüm saçan kimyasallar tek tıkla satın alınabiliyor.

ÖLÜME BEŞ YILDIZ

Satış yapan zehir tacirleri, toplu alımlara özel indirimler uyguluyor ve "3000 TL üzeri siparişlerde kargo ücretsiz" kampanyalarıyla müşteri çekmeye çalışıyor. Ürün açıklamalarında, uyuşturucular "Strese, depresyona ve kaygıya iyi gelir", "Mutluluk, konuşkanlık ve güldürme etkisi yapar" ifadeleriyle pazarlanırken, yan etkileri "Göz kızarıklığı, ağız kuruluğu" gibi ifadelerle geçiştiriliyor.

Müşteri yorumları ise tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Beş yıldız verdikleri yorumlarda, "Kargo hızlı, paket sağlam, tadı çok güzel" gibi övgüler yer alıyor.

İnternette 'Harman kalma, derman burada' sloganıyla sitenin ücretli reklamları veriliyor.

Sitede Hollanda, Afganistan ve İran gibi ülkelerden getirildiği iddia edilen uyuşturucu maddeler, gram ve çeşit bilgileriyle listeleniyor.