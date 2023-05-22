İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8343
  • EURO
    21,5074
  • ALTIN
    1257.97
  • BIST100
    4477.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telekonferans yöntemiyle gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef yüzde 70
Güncel

Telekonferans yöntemiyle gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef yüzde 70

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gençlik buluşmasına katıldı. Burada gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerin selamını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 51,77 oy alan Kapaklı'dan 28 Mayıs seçimlerinde daha yüksek yüzdeli oy beklediklerini belirtti.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32 - Güncelleme:
Telekonferans yöntemiyle gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef yüzde 70
ABONE OL

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla Kapaklı Çamlık Sosyal Tesisleri'nde Gençlik Buluşması düzenlendi. Şentop, buradaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü. Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kapaklı Belediyemizin sosyal tesislerindeyiz. Burada çok kalabalık bir grup var, gençlerimiz burada. Kapaklı'da seçimde 51,77 oy oranına ulaştık" dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Bunu büyük bir oran mı kabul ediyorsun Şentop? Trakya'ya yakışıyor mu bu ya" şeklindeki esprili sözleri salondakileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28 Mayıs'ta bunu gideririz. Kapaklı'daki siz değerli kardeşlerimi böyle anlamlı bir akşamda en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda Gaziantep'ten ayrıldık. Bugün Gaziantep'te 100 bini aşkın bir katılım vardı. Gaziantep'te yüzde 70'e yakın bir oy almıştık. Şimdi hedef inşallah yüzde 70'in üzerinde oy almak. Kapaklı'da inanıyorum ki yüzde 70'leri yakalar" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir genç, "Kapaklı'da sandıkları patlatacağız reis" cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.