İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9486
  • EURO
    41,0515
  • ALTIN
    3798.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Televizyon kanallarının izleyici sayısı yerinde sayarken, dijital yayın platformlarının abone sayısı artıyor
Güncel

Televizyon kanallarının izleyici sayısı yerinde sayarken, dijital yayın platformlarının abone sayısı artıyor

Geçen yüzyılın ortalarından itibaren toplumu kendisine bağlamayı başaran televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı hem 2020 hem de 2024'te 5,2 milyar olarak tespit edilirken, abonelerinin izleme tercihini kaydederek onlara benzer içerikler sunan dijital yayın platformları ise abone sayısını aynı süre zarfında yaklaşık 200 milyon artırdı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Televizyon kanallarının izleyici sayısı yerinde sayarken, dijital yayın platformlarının abone sayısı artıyor
ABONE OL

Yaklaşık 75 yıldır dünya nüfusunun büyük bir bölümünün gözünü ayırmadığı televizyon kanalları geçmişteki cazibesini kaybediyor.

ilk zamanlar çoğu evde bulunmayan televizyonların 2025 yılında neredeyse girmediği hane kalmazken, geleneksel televizyon kanallarını izleyenlerin sayısı ise aynı oranda artmadı.

İnsanlar artık oturma odaları ve salonlarında bulundurdukları televizyonlara ek olarak ceplerinde taşıdıkları telefonları televizyon yerine kullanabiliyor, istediği an arzu ettiği içeriği izleyebiliyor.

Dijital yayın platformlarının gündelik yaşamın parçası olmasıyla izleyiciler televizyon kanallarının yayın akışına bağlı olmaktan çıkıp, müsait oldukları bir vakitte platformda bulunan yüzlerce içeriğe anında erişebiliyor. Bu platformların ekranlı ve internet bağlantısı mevcut birçok teknolojik cihazda kullanıma uygun olması, topluma evinin dışında da "izleyici" olma imkanı sağlıyor.

Almanya merkezli Statista şirketinin 2020 ile 2024 verilerini karşılaştırdığı araştırmada, dünya çapında televizyon izleyicisi sayısında artış yaşanmazken, dijital platformlara ilginin arttığı görülüyor.

Buna göre, 2020'de 5,2 milyar olan geleneksel televizyon izleyicisi sayısı 2024'te artış göstermedi. Buna mukabil, dijital yayın platformlarının abone sayıları aynı zaman aralığında 1,5 milyardan 1,7 milyara yükseldi.

- DÖNÜŞEN İZLEYİCİ KİTLESİNİ DAHA İYİ ANALİZ EDEN TARAF KAZANIYOR

Dijital platformların izleyici kitlesinin çoğunluğunu genç yaş grupları, geleneksel televizyon izleyicisinin çoğunluğunu ise orta ve yukarı yaş grupları oluşturuyor.

Uzun yıllardır izledikleri televizyon dizi ve programlarının arasına reklam konulmasına alışık olan orta ve yukarı yaş gruplarının aksine, gençler kendilerine reklamsız seçenekler sunan dijital platformlara yöneliyor.

İzleyici kitlesinin büyük oranda gençlerden oluştuğunu saptayan dijital platformlar, gençlere yönelik ve kısa süreli dikkatini gözeten içerikler üretiyor. Bu içerikler, geleneksel televizyon kanallarındaki dizilerin çoğunda uygulanan "melodramatik" ve inişli çıkışlı kurgudan ziyade izleyicinin dikkatini dağıtmayacak kurgu şemalarından faydalanıyor.

Abonelerinin izleme tercihlerini kaydederek benzer içerikleri izleyicisine sunan platformlar, bu sayede kullanıcılarının "bir oturuşta bitirebileceği" içerikler sunuyor ve müşterilerini kendine bağlıyor.

Dijital platformların, bazen yabancı içerik sunan televizyon kanallarının aksine, farklı ülkelerden dizi, film ve programları içinde barındırması da sosyal medyanın etkisiyle küresel gelişmelere hakim olan genç nüfusun ilgisini çekiyor. Bir Arjantinli Türkiye'den yapılan içerikleri kolayca seyredebilirken, bir Alman, Güney Kore'de çekilen dizileri seyredebiliyor.

Genç nüfusun artması ve yaşlı nüfusun azalmasıyla dijital yayın platformlarının piyasadaki gücünü giderek artırması beklenirken, toplumun hala büyük kısmına hitap eden televizyon kanallarının eski cazibesini giderek kaybedeceği öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.