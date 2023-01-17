Televizyon programında cinayet iddiası: Aylar önce kaybolan kadın için yeniden arama çalışması başlatıldı

Gözler Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) eşi Mithat Kocadağ'ın (31), eşinin eve dönmediği ihbarı üzerine 18 Ağustos 2022'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce arama çalışması yürütüldü. Çalışmalarda Kocadağ'a ait bir iz bulunamadı.

Geçen hafta bir televizyon programına katılan kayıp kadının kardeşi Tayfun Koç'un Mine Kocadağ'ı eşinin öldürdüğünü iddia etmesi sonrası genişletilen soruşturmada Mithat Kocadağ'ın telefonunun HTS kayıtları incelendi.

Kadının kaybolduğu gün Mithat Kocadağ'ın telefonunun iş yeri çevresindeki bir araziden sinyal verdiğinin belirlenmesi sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, belediyeye ait iş makineleri desteğiyle Karahayıt Mahallesi'nde termal tesislerden çıkan suyun tahliye edildiği kanalizasyon hattı içinde arama başlattı.

İş makinelerinin kazı yaptığı kuyularla kanalizasyon hattı içinde tarama yapan ekipler kadına ait iz olup olmadığını araştırıyor.