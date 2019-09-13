TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi
TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
- İHA
TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
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