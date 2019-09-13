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TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi

TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

  • İHA
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TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

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