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Güncel

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

Silivri'de tırın devrilmesi sonucu trafikte yoğunluk oluştu.

AA8 Ekim 2024 Salı 21:44 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu
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Selimpaşa mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen tır bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne ambulansta müdahalede bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Devrilen tır ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu tır yoldan kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

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