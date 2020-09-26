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TEM otoyolunda feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Araç sürücüsü ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

IHA26 Eylül 2020 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:06
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Kaza, TEM otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine gitmekte olan ve Yusuf Odabaş idaresindeki 34 RL 6491 Renault marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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