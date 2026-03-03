İSTANBUL 11°C / 4°C
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: Ekipler olay yerinde

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

IHA3 Mart 2026 Salı 11:17 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: Ekipler olay yerinde
Kaza saat 08.00'da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevki Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Ö. idaresindeki 34 KGR 220 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bu esnada aynı yöne seyir halinde olan 34 NRP 060 plakalı Fiat Egea marka otomobil ve 34 MCH 812 plakalı transit minibüsün sürücüleri de kaza nedeniyle araçlarının kontrolünü sağlayamayınca bariyerlere çarptı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen hafriyat kamyonunu yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi. Devrilen hafriyat kamyonu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı. Ardından trafik ise normale döndü.

