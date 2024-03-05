TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada 5 kişi can verdiTEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K'nin kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.