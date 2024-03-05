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  • TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
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TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Ajanslar5 Mart 2024 Salı 03:19 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada 5 kişi can verdiTEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.

BARİYERLERİ AŞIP KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİLER

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K'nin kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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