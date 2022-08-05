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TEM Otoyolu'nda kaza: 3 ölü

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda tırın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA5 Ağustos 2022 Cuma 12:05 - Güncelleme:
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Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada, TIR'ların arasında kalan Yusuf Erkan'ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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