İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1977
  • EURO
    28,9697
  • ALTIN
    1681.35
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar

TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde lastiği patlayan tırda yangın çıktı. Bir anda alev alan tırda maddi hasar oluşurken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 07:09 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar
ABONE OL

Yangın, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkisi, Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Tırın sürücüsü araçtan inerek yangın tüpüyle alev alan lastiği söndürmek istedi. Alevler hızlı bir şekilde artınca, araç sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.