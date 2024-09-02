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  • TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü tanker yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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Kaza 14.00 sıralarında Kuruçeşme geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. LPG yüklü tanker, bariyerleri aşarak, ağaçlık alana uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı. Yola dökülen kaygan madde itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

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