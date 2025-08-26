İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

TEM Otoyolu'nda tır devrildi yol kilitlendi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü tırın devrilmesiyle İstanbul istikametinde trafik felç oldu.

26 Ağustos 2025 Salı 10:49
TEM Otoyolu'nda tır devrildi yol kilitlendi
Kocaeli TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü tırın devrilmesiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 3,5 saat boyunca ulaşım durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan mıcır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Mıcır yola dökülürken, trafik tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Danış Koper Viyadüğü'ne kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Sürücünün durumu hakkında bilgiye ulaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • mıcır yüklü tır
  • trafik felç
  • TEM Otoyolu

