TEM Otoyolunda zincirleme kaza

DHA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:17

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaralıların olduğu belirtilen kazaya müdahale için itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.