Güncel

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

