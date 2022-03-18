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TEM Otoyolu'nda iki kaza birden

İstanbul Büyükçekmece'de 100 metre arayla meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA18 Mart 2022 Cuma 15:27 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 15:27
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TEM Otoyolu Ankara istikameti Kumburgaz mevkisinde 3 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 47 KS 138 plakalı kamyonetin sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan 34 JU 6050 plakalı kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

Olay yerine 100 metre mesafede başka bir zincirleme kaza daha meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı kazada, 34 CHV 036 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

İki kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle yoğunluk yaşanan ve bir süre trafiğe kapanan otoyoldaki ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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