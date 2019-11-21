TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifika örneği haberimizde

Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu pazar 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerine hediyeler vermek isteyen öğrenciler şimdiden değişik hediye fikirlerini araştırmaya başladılar. Bu yıl öğretmenlere fidan bağışı sertifikası hediye etmek mümkün. TEMA Öğretmenler Günü kapsamında fidan bağışı sertifikası düzenliyor. Bu Öğretmenler Günü'nde "Doğa Eğitimi Çalışmaları"na bağışta bulunarak daha fazla çocuğun doğayla buluşmasına destek olabilirsiniz.TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifikası bireysel yada grup hediye olarak düzenlenebiliyor. TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı sertifka örneği ve fidan bağışı işlemlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TEMA ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Bu Öğretmenler Günü'nde"Doğa Eğitimi Çalışmaları"na bağışta bulunarak daha fazla çocuğun doğayla buluşmasına destek olabilirsiniz. TEMA resm internet sitesi üzerinden Öğretmenler Günü fidan bağışı işlemi gerçekleştirilebiliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKA ÖRNEĞİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ BİREYSEL HEDİYE SERTİFİKASI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ GRUP HEDİYE SERTİFİKASI

TEMA ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI SERTİFİKASI NASIL GÖNDERİLECEK?

E-Sertifika

Online bağışlarınızda isterseniz e-sertifika seçeneğini tercih edebilirsiniz.

E-sertifika gönderimi, talebinizde belirttiğiniz e-posta adresine, bağışın yapılmasından sonra 1 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Vakıf Merkezinden Teslim

Talebinizin ve ödemenizin bize ulaşmasının ardından 3 iş günü içerisinde sertifikalarınızı Vakıf Merkezi'nden hafta içi 09.30 - 17.30 saatleri arasında öncesinde ekibimizle görüşerek teslim alabilirsiniz. Öğretmenler Günü öncesinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle sizleri bekletmemek adına Vakıf Merkezi teslimatlı işlemlerinizi 20 Kasım 2019 Çarşamba gününe kadar tamamlamanızı rica ederiz.

Kargo İle Gönderim

Teslimat süreleri il/ilçe/mahalle/köy bilgilerine göre değişmekle birlikte sertifikalarınız, talebinizin ve bağışınızın bize ulaşmasını müteakiben en geç 5 ila 7 iş günü içerisinde kargo ile ulaştırılmaktadır.

Gönderim bedeli 9 TL'dir.

Gönderimler UPS ile yapılmaktadır.

Kurye ile Teslimat

Hafta içi 09:00-12:00 arasındaki İstanbul içi taleplerinizde aynı iş günü içerisinde 18:00'a kadar teslimat yapılmaktadır. Tatillerdeki taleplerinizin teslimatı bir sonraki iş günü gerçekleştirilmektedir. Standart fiyatlar; 1 kg/ds'ye kadar ilçe merkezlerine yapılacak gönderiler için geçerlidir ve ekstra kurye ücreti oluşması durumunda ekibimiz sizlerle iletişime geçecektir.