TEM'de 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi
TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.
- DHA
İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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