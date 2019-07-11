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TEM'de 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.

  • DHA
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İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu.
 
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
 
Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

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