TEM'de 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.