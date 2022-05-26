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TEM'de 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Başakşehir'de, TEM Otoyolunda meydana gelen beşi karavan yedi aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

DHA26 Mayıs 2022 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
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TEM Otoyolu Başakşehir İkitelli mevkii Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında 24 EN 245 plakalı karavanın sürücüsü sol şeritte durdu. Arkasından gelen 4 karavan, kamyonet ve servis minibüsü duramayarak birbiriyle çarpıştı. Kaza, üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Polis, trafikte güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu, TEM Edirne istikametinde 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan kamyonette bulunan Çetin Bozkuş, "Öndeki araçların durmasından sonra, biz de arkadan gelen araçlarla peş peşe vurduk. En öndeki araç durunca, arkasındaki iki araç ona vuruyor. Biz durduk arkamızdaki araçlar da bize vurdu. Sırayla peş peşe kaza yaşanıyor." dedi.

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