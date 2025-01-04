TEM'de belediyeye ait midibüs yandı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeki 59 JB 109 plakalı Çerkezköy Belediyesi'ne ait midibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü aracı sağ şeritte durdurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.



Midibüsün çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsün yandığı anlar diğer sürücülerin cep telefonunca kaydedildi. Görüntülerde aracın alev alması ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.