  Haberler
  >
  Güncel
  >
  • TEM'de can pazarı! Dört araçlı feci kaza: 1 ölü 20'ye yakın yaralı
Güncel

TEM'de can pazarı! Dört araçlı feci kaza: 1 ölü 20'ye yakın yaralı

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
TEM'de can pazarı! Dört araçlı feci kaza: 1 ölü 20'ye yakın yaralı
TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • zincirleme trafik kazası
  • TEM Otoyolu
  • Sakarya

Popüler Haberler
