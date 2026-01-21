İSTANBUL 9°C / 5°C
Güncel

TEM'de can pazarı! Dört araçlı feci kaza: 1 ölü çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada yaralı sayısı 27'ye yükseldi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 20:01
TEM'de can pazarı! Dört araçlı feci kaza: 1 ölü çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ve 34 ND 036 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazada Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • zincirleme trafik kazası
  • TEM Otoyolu
  • Sakarya

