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Temel gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de

Temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA13 Şubat 2022 Pazar 00:14 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 00:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'deki o karar;

"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

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