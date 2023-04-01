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  • Temel Karamollaoğlu, 7'li Koalisyon'da yeni krizin fitilini ateşledi: Adaylıkları kesin değil
Güncel

Temel Karamollaoğlu, 7'li Koalisyon'da yeni krizin fitilini ateşledi: Adaylıkları kesin değil

HDP'nin de dahil olmasıyla sayısı 7'ye yükselen 7'li Koalisyon'un küçük ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu masada çıkacak yeni krizin fitilini ateşledi. Katıldığı bir programda konuşan Karamollaoğlu, 'İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın inisiyatifinde.' dedi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 02:17 - Güncelleme:
Temel Karamollaoğlu, 7'li Koalisyon'da yeni krizin fitilini ateşledi: Adaylıkları kesin değil
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 tane yardımcısı olacağını söyledi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A NEŞTER

6'lı koalisyondaki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın inisiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı." ifadelerini kullandı.

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