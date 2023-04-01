Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 tane yardımcısı olacağını söyledi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A NEŞTER

6'lı koalisyondaki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın inisiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı." ifadelerini kullandı.