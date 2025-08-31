İSTANBUL 35°C / 22°C
Güncel

Temeli birlikte attılar... Bakan Kurum, Ödemişli Cavit amcaya verdiği sözü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören konutların temelini, evini kaybettiği için gözyaşı döken Ödemişli 60 yaşındaki Cavit Özer ve 56 yaşındaki Hüseyin Köymen ile birlikte attı.

31 Ağustos 2025 Pazar 17:46
Temeli birlikte attılar... Bakan Kurum, Ödemişli Cavit amcaya verdiği sözü tuttu
Ödemiş Kaymakamlığı önünde düzenlenen "İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne, Üzümlü köyünde evi yanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 5 Temmuz'daki ziyaretinde "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken Cavit Özer ile Hüseyin Köymen de katıldı.

BAKAN KURUM, ÖDEMİŞLİ CAVİT AMCAYA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Bakan Kurum konuşması sırasında Özer ve Köymen'den bahsederek, "Evi yanan Cavit amcamıza sarıldığımızda o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp, 'her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine o gün bir söz verdim. 'Cavit amca sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız' dedim. O an düşündüm ki Cavit amcamız için, Ödemiş'in, Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Bakan Kurum'un kürsüye davet ettiği Özer, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Özer ve Köymen ile butona basan Bakan Kurum ise "İşte bizim en büyük kazancımız milletimizin duası; Cavit amcamızın, Hüseyin kardeşimizin bize olan inancı. Biz bu inançla çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

